L'Hostaleria de Lleida rebutja la pujada de la taxa turística perquè no la veu vinculada a les necessitats del territori
El Pirineu i l'interior de Catalunya representen el 8% de les pernoctacions, davant del 92% de Barcelona i el litoral
L'Hostaleria de Lleida rebutja l'augment de la taxa turística i demana reconsiderar-lo. De fet, considera que té un "afany recaptatori" i que afecta els establiments turístics de la demarcació, "de manera totalment desproporcionada i aliena a la realitat del territori". En aquest sentit, argumenten, a través d'un comunicat, que "Barcelona és una destinació mundial i la costa catalana la destinació vocacional líder d'Europa", mentre que la resta de Catalunya es troba "a gran distància". De fet, detallen que el Pirineu i l'interior del país, un 80% del territori de Catalunya, representen el 8% de pernoctacions, tot i ser un sector important, que en comarques com l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran o el Pallars Sobirà aporta més d'un 90% del PIB.
Des de l'Hostaleria de Lleida creuen que no es pot tractar "tot el territori per igual" i que cal eliminar la taxa turística a les comarques que no estan tensionades. En aquest sentit, destaquen que un 65% de les persones que pagaran la taxa a Lleida són catalans, ja que el perfil de visitant d'aquesta zona és de proximitat. A més, al·leguen que el preu mitjà de l'allotjament és el més baix, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, fet que fa que la taxa repercuteixi de manera molt més proporcionada.
Des de l'entitat proposen que als destins de neu o al voltant de parcs naturals, amb ocupacions estacionals i que no superen el 40% de mitjana anual, deixar la taxa com està (0,60 euros, per a la gran majoria d'establiments 1,20 euros per hotels 4 estrelles) i retornar l'import íntegre als municipis/comarques o Diputació per a la gestió turística. Pel que fa a la resta de la demarcació, on asseguren que el turisme té "nul·la o molt poca incidència", no aplicar cap taxa. També demanen que quedin exempts els treballadors que s'allotgen per motius de feina.