La nova residència de Mollerussa obrirà amb 36 usuaris
Jardins Cal Castelló començarà a atendre’ls a partir del 21 de gener amb una plantilla de 23 empleats. Les jornades de portes obertes per donar-la a conèixer reuneixen unes 600 persones
La nova residència Jardins Cal Castelló de Mollerussa ja té data d’obertura, el 21 de gener, quan aquest equipament privat rebrà els primers 36 usuaris. Així ho va confirmar la directora, Ana Olvera, durant les jornades de portes obertes celebrades divendres i dissabte. La presentació va reunir un nombrós públic, unes 600 persones, i es preveuen noves sessions informatives.
Aquest centre reforçarà l’atenció a les persones grans al Pla d’Urgell. L’obertura es farà “a poc a poc”, segons la direcció, per garantir una posada en marxa sòlida. En aquesta primera etapa s’obrirà una planta amb capacitat per a 36 persones, organitzada en dos unitats de convivència de 18. “Comencem de manera progressiva per fer les coses bé i perquè l’adaptació sigui bona per a treballadors i residents”, va assenyalar Olvera. Com a pas previ, la incorporació del personal s’intensificarà el 19 de gener, data en la qual l’equip estarà ja completament instal·lat al centre. Després dels primers ingressos, el centre de dia començarà a funcionar ja al febrer. En una tercera fase, el projecte preveu activar també un servei d’atenció domiciliària per completar un model de cobertura integral.
Sis plantes
L’edifici té sis plantes. A la planta baixa es concentra el nucli de serveis: recepció, despatxos professionals, àrea sanitària, farmàcia, sala polivalent, sala de fisioteràpia, cuina i un espai d’espiritualitat. En aquesta mateixa planta s’ubica el centre de dia, concebut com un servei independent, amb menjador, àrees de descans i activitats, cuina i un jardí. Les quatre plantes superiors es destinen íntegrament a habitacions, amb una estructura idèntica en cada nivell. Cada unitat de convivència compta amb sis habitacions individuals i sis de compartides. El centre incorpora, d’altra banda, un sistema d’alerta per veu que pot activar-se en cas d’emergència si la persona no arriba al botó. La direcció de la residència destaca que aquest projecte va nàixer per cobrir una necessitat del territori. “No hem inventat res de nou, però es tracta d’un recurs que faltava a Mollerussa i al Pla d’Urgell”, afirma Olvera, que al seu torn recorda que l’impuls inicial va partir d’un grup de socis i famílies de la comarca que van detectar l’absència d’un equipament d’aquestes característiques per a la tercera edat.