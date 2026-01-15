Enllumenat amb led i llum regulable que estalvia energia
Inversió de 126.000 euros i 60.000 més per als comptadors d’aigua
Montoliu de Lleida ha completat la substitució integral de l’antic enllumenat públic per un altre amb lluminàries LED d’última generació. Ha suposat la transformació dels antics fanals per dotar-los d’aquesta tecnologia i equipar-los amb un sistema de telegestió. Això permet regular la intensitat de cada punt de llum de manera individual i adaptable, optimitzant els consums energètics segons les necessitats reals de cada zona i horari.
La renovació de l’enllumenat ha permès reduir substancialment el consum energètic, la qual cosa es tradueix en un estalvi considerable a la factura elèctrica. Aquesta actuació ha estat finançada amb fons de la UE, a través del programa DUS 5000 d’energia neta i l’eficiència energètica en municipis amb menys de 5.000 habitants. La inversió total en l’obra ha ascendit a 126.033 euros.
D’altra banda, el consistori també ha finalitzat la instal·lació de 230 comptadors d’aigua intel·ligents als habitatges i els equipaments públics de la localitat. L’alcalde, Eduard Murgó, va apuntar que aquests treballs han tingut un cost d’uns 60.000 euros i han comptat amb una subvenció de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També va apuntar que aquest nou sistema permetrà tenir més control sobre el consum de l’aigua a la localitat.