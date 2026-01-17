Aran coordine damb es territòris vesins era responsa a emergéncies
Es Pompièrs participen en un projècte damb servicis de Proteccion Civila de França, Navarra, Aragon e Euskadi. Compartiràn experiéncia tres ans tà coordinar es sues accions
Es Pompièrs dera Val d’Aran trabalhen damb es servicis de Proteccion Civila de d’auti territòris deth Pirenèu en un projècte europèu tà compartir coneishement e coordinar era sua actuacion tà abordar futures emergéncies. Ei eth projècte Alert-Pyr, dotat damb 4,9 milions d’èuros e en que participen, ath delà de pompièrs aranesi, es des tres departaments francesi (Pirenèus Atlantics, Nauta Garona e Naut Pirenèu), era Deputacion de Gipuzkoa e es govèrns de Navarra e d’Aragon, autant coma era Universitat de Saragossa e era Tecnologica de Tarbes. Ei dotat damb 4,9 milions d’èuros, a ua durada de tres ans que finalize en abriu de 2027 e afècte as operacions de 8.560 pompièrs distribuïts ath long de 247 quilomètres de termièra comuna.
“Era iniciativa cerque establir un territòri geografic comun a on s’identifiquen, avalòren e gestionen de forma conjunta es risqui que i a en andús costats des Pirenèus”, informèc era Universitat de Saragossa. Eth programa contèmple era creacion de “ua grana base de donades resultanta deth desvolopament de naues airines” qu’era sua gestion permete “milhorar era anticipacion e prevencion de diuèrsi risqui”.
Atau, per exemple, entre es previsions d’Alert-Pyr s’includís recopilar informacion sus establiments dera zòna transtermierèra qu’empleguen hèn a manejar substàncies quimiques perilhoses entà identificar es risqui e, a compdar d’aquera informacion, estudiar ipotèsi accidentaus e establir mesures d’actuacions damb es mejans disponibles en tot er espaci pirenenc. Er objectiu deth programa consistís en identificar, evaluar e méter en comjun risqui de proteccion civila que se dan en aqueth espaci termierèr, autant naturaus coma quimics o tecnologics, entà elaborar e méter en foncionament procediments d’actuacions comuns, que remassen es recorsi disponibles en andus costats dera termièra. Eth projècte tanben incidirà ena milhora dera comunicacion operativa e promoirà era formacion conjunta enes dues vessants deth Pirenèu, coma pas prealable entà gestionar es risqui de forma conjunta, coordinada e compartida. En aguest sens, destaque era diversitat idiomatica des participaires, damb pompièrs adscrits a administracions que somen mieja dotzea de lengües oficiaus e pròpries. Alert-Pyr preten aumentar era eficàcia ara ora de gestionar emergéncies en tot eth Pirenèu e tanben implementar un modèl de cooperacion transtermierèra en matèria de proteccion civila que mès endauant pogue èster exportable a d’autes zònes deth territòri comunitari. Eth programa includís tanben un apartat dedicat a “protegir e consolidar es valors ecologics deth territòri transtermierèr”. Aguest includís coma “objectiu especific” eth “foment dera adaptacion ath cambi climatic, era prevencion deth risc de catastròfas e era resiliénci” damb “enfocaments basadi enes ecosistèmes”