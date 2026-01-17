SANITAT
El Centre Sanitari del Solsonès ja fa avortaments farmacològics
La primera intervenció s’ha efectuat aquest mes amb l’autorització de Salut
El Centre Sanitari del Solsonès ja pot portar a terme interrupcions voluntàries de l’embaràs farmacològiques, després que el Servei Català de Salut hagi aprovat el procediment assistencial i el departament de Salut hagi donat autorització administrativa al centre. Aquesta incorporació dona resposta a una demanda del territori i de diversos col·lectius. La primera interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica al centre s’ha fet en aquest inici d’any. Des de la conselleria van remarcar que aquesta millora assistencial evita desplaçaments a altres comarques i reforça l’atenció de proximitat.
Per accedir a aquest servei al Centre Sanitari del Solsonès cal sol·licitar visita a través del metge de capçalera o de la infermera de referència, que el trasllada a la llevadora, per aplicar el protocol d’actuació.
El juliol del 2024, el ple del consell del Solsonès va aprovar per unanimitat demanar autorització al departament de Salut perquè el Centre Sanitari incorpori l’avortament farmacològic. L’ens comarcal va assumir així la reivindicació d’un col·lectiu de veïns que van reunir més de 300 firmes a través d’internet per reclamar que la interrupció voluntària de l’embaràs no requereixi desplaçar-se a altres comarques.
El setembre passat, l’Institut de les Dones, adscrit al ministeri d’Igualtat, va presentar un estudi en el qual destacava que Catalunya mostra un model més equilibrat en l’accés a aquest dret. Tot i així, va assenyalar que subsisteixen desigualtats entre àrees urbanes i rurals, on la prestació és més limitada.
En aquest sentit, assegura que l’accés no és igualment ràpid ni proper per als que, per decisió o per necessitat clínica, requereixen una intervenció instrumental.
En àrees rurals o comarques del Pirineu, les dones han de ser derivades a hospitals específics o fins i tot desplaçar-se a Barcelona. També va assenyalar a la falta de professionals per portar a terme les intervencions.
Un 2,7% més d’interrupcions voluntàries de l’embaràs el 2024
■ Les comarques lleidatanes van registrar el 2024 (últim any amb xifres disponibles) un total de 941 interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE). Va suposar un augment del 2,7% respecte als 916 del 2023, any en què van baixar un 7%. Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb la major taxa IVE, amb 14,89 avortaments per cada 1.000 dones. Els centres que van notificar casos el 2024 van ser els CAP de Balaguer, Mollerussa i Tàrrega, i els hospitals Arnau de Lleida; la Seu d’Urgell, Val d’Aran i Pallars, així com la clínica Mi NovAliança de Lleida. Segons dades del 2023 del departament de Salut, el 61,5% dels avortaments quirúrgics a dones residents a la regió sanitària de Lleida es van practicar a Barcelona. En el cas de les que vivien al Pirineu, va ser del 82%.