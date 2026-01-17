El concurs per trobar interventor ha quedat desert
El concurs de la Paeria de Balaguer per ocupar la plaça d’intervenció ha quedat desert després que cap dels aspirants hagi superat les proves previstes en el procés de selecció. El consistori va iniciar al setembre dos processos selectius per ocupar llocs de tresoreria i intervenció, càrrecs per a funcionaris d’habilitació estatal que van quedar vacants a l’anar-se’n a una altra administració les persones que ocupaven aquests llocs. La plaça de tresoreria està coberta amb personal en comissió de serveis, com ho està la de secretari de manera accidental amb personal de la casa amb categoria A1, mentre que la d’intervenció ha quedat vacant. La Paeria preveu cobrir-la de manera accidental, per garantir el funcionament de la casa.