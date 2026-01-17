EDUCACIÓ
Dos detinguts per una onada de 10 robatoris en 15 dies que causa alarma a Aitona i Seròs
Acumulen diversos arrestos per delictes comesos des del mes passat de juliol. L’ajuntament es planteja personar-se com a acusació popular i demana que la Justícia actuï per evitar un mal major
Els Mossos d’Esquadra van practicar ahir la detenció de dos homes buscats com a presumptes autors d’una desena de delictes de robatori i danys comesos a Aitona i Seròs des del 3 de gener i que, segons va explicar a aquest diari l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, “han provocat alarma entre la població”. A més, un dels arrestats, veí de la localitat i de 37 anys, acumula mitja dotzena d’antecedents per una sèrie de robatoris i furts perpetrats des del juliol a Aitona, com el saqueig de l’església de Sant Antolí al setembre.
Aquesta vegada, el periple dels dos suposats lladres, que comparteixen domicili a Aitona, hauria començat la nit del dia 3, quan se sospita que un d’ells va entrar en una central fructícola, va forçar la cabina de diversos camions i se’n va emportar un per anar fins a Seròs, on presumptament va robar a la gasolinera i el rentat. Després va tornar a Aitona i va deixar aparcat al carrer el vehicle sostret.
Dos nits més tard, el mateix individu hauria destrossat, suposadament, dos porters automàtics per intentar entrar, sense èxit, a dos comerços d’Aitona adjacents a dos domicilis. Dies després, ho va tornar a intentar i suposadament va entrar en una altra central fructícola, on, aquesta vegada sí, s’hauria emportat la recaptació de les màquines de vènding.
Finalment, i aquesta vegada en companyia de l’altre arrestat, se sospita que van tornar a la central fructícola d’on es va sostreure el camió per robar els diners de les màquines de vènding. “Jo mateixa els vaig identificar gràcies a les càmeres de seguretat”, va assegurar l’alcaldessa, que no va descartar que el consistori es personi com a acusació popular.