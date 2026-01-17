Exigeixen les estacions de desinfecció per navegar a Canelles en dos mesos
Prohibició per la presència del musclo zebra i demanen celeritat abans de Setmana Santa
Empreses que exploten turísticament els embassaments de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, pressionen els ajuntaments de la zona perquè accelerin la instal·lació de les estacions de desinfecció d’embarcacions. L’objectiu és poder reprendre l’activitat nàutica abans que comenci la campanya turística de Setmana Santa, prevista per a d’aquí a dos mesos, sense la incertesa que genera l’actual prohibició de navegació per la presència del musclo zebra.
La navegació està paralitzada des del passat 1 de novembre després de confirmar-se la presència del mol·lusc a Canelles i Santa Anna. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va suspendre aquesta activitat lúdica i turística i va demanar a les administracions locals i organismes amb competències en turisme habilitar una estació de neteja.
Els gestors turístics que operen en aquestes aigües mostren la seua preocupació per la falta de certesa. “No podem estar amb el dubte de saber si podrem navegar o no”, va explicar un dels operadors. Aquesta incertesa complica la planificació empresarial, especialment quan és necessari fer “una posada a punt” de les barques amb anticipació abans d’iniciar la temporada.
Per la seua part, l’ajuntament d’Àger és el més avançat en el procés: ja ha aprovat la instal·lació d’un punt de desinfecció i n’està estudiant la gestió. “Caldrà entrar un resguard conforme s’ha fet la neteja de les barques”, va explicar l’alcaldessa, Mireia Burgués, que va apuntar que l’estació podria estar operativa en un mes aproximadament.
Aquesta iniciativa és crucial, ja que la presència del musclo zebra posa en risc l’ús turístic dels embassaments, activitat consolidada com un dels principals atractius de Lleida. Tanmateix, altres consistoris hi mostren reticències. L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefanía Rufach, va descartar de moment assumir la responsabilitat, argumentant que “l’ajuntament no té capacitat per assumir la gestió d’una estació a l’embarcador de Blancafort”.
Per la seua part, l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, es va manifestar en línia similar, assenyalant que “de moment no existeix cap petició ni intenció d’instal·lar-la”.
D’altra banda, a la Ribagorça, l’alcalde de Viacamp, Jordi Piqué, va avançar que estan negociant amb la comarca la instal·lació d’un punt de desinfecció. “El consistori aportarà els terrenys i serveis i preveiem que la comarca assumeixi la instal·lació. Després haurem d’estudiar la gestió”. Va afegir que “l’important és aconseguir la navegabilitat al pantà i fer-ho com més aviat millor”.
Així mateix, va reconèixer diversos desafiaments en aquesta mesura obligatòria per navegar davant de la presència de larves del mol·lusc: hi ha cinc punts d’entrada a Canelles i tots “hauríem de complir la normativa establerta”, encara que la majoria d’ajuntaments “no puguem assumir-ne la gestió”. Per aquest motiu, seria important que les dos diputacions o comarques assumissin la gestió a través d’empreses especialitzades.
Les conseqüències d’eludir l’obligació de desinfectar les barques comporten sancions i fins i tot penes de presó. La CHE va establir que les estacions han de funcionar tot l’any, especialment en mesos de més activitat. Els responsables han d’estendre resguards acreditatius i conservar matrius per a una possible inspecció.
Mentrestant, algunes de les empreses hauran d’adaptar les seues activitats lúdiques a l’entrada d’embarcacions a l’aigua, ja que cada vegada que una barca, caiac o piragua hi entri s’ha de desinfectar i tornar a fer-ho al sortir, cosa que implicarà desplaçaments i més costos per als gestors turístics.