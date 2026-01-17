EMERGÈNCIES
Un incendi crema un magatzem a Cervera sense causar ferits
Un incendi va afectar ahir a primera hora de la tarda un magatzem situat al barri de Sant Magí de Cervera, a prop de la plaça de Cal Racó. El foc es va originar al voltant de les 14.30 hores, cremant llenya i maquinària. En el moment del foc no hi havia ningú a l’interior i no hi va haver ferits. Segons les primeres valoracions, l’estructura podrà salvar-se. L’incendi va causar una gran columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat.