LABORAL
L’afiliació d’estrangers creix un 84 per cent en deu anys
El desembre passat van arribar a 47.366 a Lleida. Representen el 22,35 per cent del total de cotitzadors a la província
Els afiliats estrangers han augmentat un 84,02 per cent a Lleida els últims deu anys, segons dades del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. El desembre del 2015, els cotitzadors estrangers se situaven en 25.739, una xifra que ha anat pujant fins a assolir els 47.366 el mateix mes de l’any passat, que representen el 22,35 per cent del total d’afiliats. És el segon percentatge més gran a totes les províncies de l’Estat, només darrere d’Almeria, i amb diferència el primer de Catalunya, que frega el 18 per cent de cotitzadors forans.
L’increment de treballadors estrangers a Espanya ha estat encara més alt que a Lleida, al passar d’1,6 milions a 3,1 entre el 2015 i el 2025 (un 89,55% més), i de representar el 9,4 per cent al 14,12 per cent del total d’afiliats. A tot Catalunya, el percentatge és similar al d’Espanya, al passar de 368.406 a 697.103.
Darrer any
L’últim any, la província de Lleida ha guanyat 3.039 afiliats provinents d’altres països (un 6,86% més), malgrat la pèrdua de 559 treballadors entre el novembre i el desembre (-1,17%). Els treballadors amb origen en països fora de la Unió Europea representen el 66,81 per cent, amb una forta presència en el sector agrari.
Val a destacar les diferències de gènere entre els afiliats provinents de la UE i els que no: en el primer grup, les dones representen el 43,89 per cent, mentre que en el segon només el 29,40 per cent.
A Catalunya es registren gairebé 700.000 afiliats estrangers a la Seguretat Social el desembre de l’any passat. La xifra suposa un augment del 4,17 per cent respecte al mateix mes del 2024, encara que s’han reduït un 2,23 per cent des del novembre. El Marroc (84.279), Itàlia (61.800) i Romania (46.800) lideren el rànquing de nacionalitats amb més presència al territori.
D’altra banda, el Marroc també encapçala la llista a Espanya, seguida de Colòmbia i Veneçuela. Itàlia i Romania són els països europeus amb més afiliats a l’Estat.