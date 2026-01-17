La llibreria La Noguera tanca després de 72 anys en el cor de Balaguer
Jaume Casals posa punt final a 50 anys darrere del taulell del local, emblema del centre
La llibreria La Noguera de Balaguer, un dels comerços més emblemàtics del centre històric de la ciutat, tanca portes després de 72 anys d’activitat. Mig segle d’aquesta trajectòria ha estat sota la gestió de Jaume Casals, l’actual propietari, que als 81 anys es jubila amb la sensació d’haver complert una missió cultural més enllà de l’àmbit comercial: promoure la lectura. La llibreria es remunta al 1954, quan el polític i activista Josep Espar Ticó va decidir obrir-la al carrer Sant Josep per difondre la cultura catalana en ple franquisme. Un punt de trobada lingüístic i musical en uns temps en què parlar en català era, més que una elecció, un acte de resistència.
Dos dècades després, Jaume Casals va agafar el relleu. Va traslladar el negoci al carrer Major, en el cor del nucli antic, i va mantenir ferm el seu compromís amb l’esperit original.
“Tota la cultura ha estat benvinguda, encara que he tingut preferència per les obres escrites en català”, explica amb la serenitat de qui ha dedicat tota una vida a l’ofici. La Noguera es va consolidar com un espai de referència. Els aparadors, sempre plens de novetats, convivien amb els clàssics que Casals recomanava a qui es deixava assessorar, com recorda amb un somriure: “M’ha agradat aconsellar i notar que la gent es deixa aconsellar.”
Sabor agredolç
El tancament per jubilació arriba amb un sabor agredolç. “És moment de deixar-ho, però em preocupa el futur del comerç, especialment aquí al centre.” Casals observa amb la progressiva desaparició de comerços al nucli antic de Balaguer, on cada tancament complica el relleu. “Quan es tanca un comerç, és molt difícil tornar a obrir-lo, i més si és cultural. M’agradaria veure el renàixer de La Noguera i que seguís aquí, on té més personalitat.”
Manté converses per fer un traspàs “amb totes les facilitats i millors condicions possibles” a una persona jove de la comarca que podria continuar el projecte. “Un comerç cal lluitar-lo, i una llibreria és un bé cultural que no es pot perdre.” “Estic convençut que la gent encara vol llegir en paper. A la gent li agrada llegir”, assenyala Casals, mentre abaixa la persiana de la seua llibreria per última vegada, amb l’esperança que aviat algú la torni a aixecar.