Protecció Civil fa una crida a la prudència davant la previsió de xàfecs i nevades al Pirineu aquest cap de setmana
Des del cos de la Generalitat recorden que no s'evitin desplaçaments per muntanya sense cadenes i el dipòsit ple i que no es travessin mai rius, rieres i zones inundades
Protecció Civil de la Generalitat ha activat per aquest cap de setmana l’alerta del Pla INUNCAT per intensitat i acumulació de pluja en diverses comarques catalanes, mentre que el Pla NEUCAT també ha estat activat per la previsió de nevades significatives al Pirineu i Prepirineu fins diumenge al matí. Aquestes mesures responen als comunicats del Servei Meteorològic de Catalunya i es dirigeixen especialment a veïns i visitants d'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà i Ripollès, així com a certes zones de Tarragona, on els mapes preveuen acumulacions de més de 100 l/m2 en només 24 hores.
El cos de la Generalitat insisteix a la ciutadania que, abans de realitzar qualsevol desplaçament, consultin les prediccions meteorològiques i l’estat de la xarxa viària. Així, recorden la importància de «no fer trasllats per muntanya sense cadenes, amb el dipòsit del vehicle ple, roba d’abric i aliments», a més de no travessar rius, rieres o zones inundades. Segons la mateixa font, «el perill d’allaus estarà incrementat», motiu pel qual es demana prudència i s’aconsella evitar situacions de risc al medi natural durant el cap de setmana.
Previsió de nevades i risc d’allaus en zones d’alta muntanya
La pluja intensa anirà acompanyada de nevades a punts alts del Pirineu i Prepirineu de cara a aquest cap de setmana. La cota de neu pot baixar fins als 1.000 metres en algunes valls del vessant sud del Pirineu occidental, i es podrien acumular gruixos de fins a 40 cm de neu nova a més de 2.000 metres d’altitud. Protecció Civil aconsella «portar les cadenes i el dipòsit ple» i desaconsella completament circular per zones afectades sense l’equipament adequat. Actualment, segons el Servei Català de Trànsit, són obligatòries les cadenes al port de Bonaigua (C-28) i al coll de la Creueta (BV-4031).
Augment d’intensitat i volum de precipitació
Les darreres dades del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que l’acumulació de pluja podrà superar els 100 l/m2 en diferents punts, especialment al sector occidental del Pirineu i Prepirineu, així com a la Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp i Baix Camp. Les pluges podrien començar aquesta matinada, amb valors de fins a 20 litres en només 30 minuts al litoral i prelitoral sud. El focus de les precipitacions es desplaçarà progressivament cap al litoral central i nord al llarg de dissabte a la tarda i nit. D’altra banda, Protecció Civil ha informat que, per evitar incidents, avui ja s’han realitzat maniobres de desembassament a diferents pantans de conques internes.
Condicions marítimes i vent previstes
El litoral empordanès registrarà onatge destacat, amb onades que podran superar els 2,5 metres a l’Alt i Baix Empordà a partir de dissabte al vespre, condició que es mantindrà durant tot diumenge. La previsió indica una mar de fons procedent de l’est i, des de dissabte a la tarda, també s’esperen ràfegues de vent d’aquesta procedència. El fenomen podria intensificar-se fins dimecres d’aquesta setmana entrant, amb especial incidència dimarts.
Consells i canals d’informació actualitzada
Tots els ciutadans poden consultar consells d’autoprotecció i informació d’actualitat sobre pluja, neu, vent i estat de carreteres al web oficial de Protecció Civil. S’incideix en la necessitat de seguir l’evolució de les alertes durant tot el cap de setmana i adaptar la mobilitat a la situació meteorològica per garantir la seguretat.