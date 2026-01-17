TRADICIONS
Tot a punt per als Tres Tombs a Lleida
L’associació Els Pagesos va encendre ahir la Creu de la festivitat per Sant Antoni
Les comarques lleidatanes celebren avui la tradició dels Tres Tombs en el marc de Sant Antoni Abat, patró dels animals. A la capital del Segrià, els actes de commemoració de la 85a edició de la festivitat ja van arrancar el cap de setmana passat i, ahir a la tarda, van continuar amb l’encesa de la Creu a la plaça Pau Casals, en un acte organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, que va comptar amb la participació dels grallers de l’Associació de Veïns de Jaume I. Lleida acull avui la desfilada dels Tres Tombs a les 11.15 hores, que partirà per primera vegada des del recinte de les Firetes. A les 12.00, l’acte de benedicció dels animals tindrà lloc a l’avinguda Blondel. Els actes de celebració continuaran a la Llotja.
Paral·lelament, a la Seu d’Urgell, la Confraria de Sant Antoni Abat de la ciutat ha previst el recorregut dels Tres Tombs al passeig Joan Brudieu a partir de la 13.00 hores.
A més, aquest cap de setmana, se celebraran a Solsona (avui, a partir de les 10.00), Camarasa (avui, 12.00), Sanaüja (avui, 12.00), Torà (avui 12.00), Artesa de Lleida (avui, 12.00), Penelles (demà, a partir de les 9.30), les Borges Blanques (demà, 12.00, i en el marc de la Fira de l’Oli), Balaguer (demà, 13.00) i Os de Balaguer (demà, 13.00), entre d’altres.