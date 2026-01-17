SEGRE

Tot a punt per als Tres Tombs a Lleida

L’associació Els Pagesos va encendre ahir la Creu de la festivitat per Sant Antoni

Les autoritats que van participar ahir a la nit en l’encesa de la Creu dels Tres Tombs. - PAU PASCUAL PRAT

Les comarques lleidatanes celebren avui la tradició dels Tres Tombs en el marc de Sant Antoni Abat, patró dels animals. A la capital del Segrià, els actes de commemoració de la 85a edició de la festivitat ja van arrancar el cap de setmana passat i, ahir a la tarda, van continuar amb l’encesa de la Creu a la plaça Pau Casals, en un acte organitzat per l’Associació Cultural i Recreativa Els Pagesos, que va comptar amb la participació dels grallers de l’Associació de Veïns de Jaume I. Lleida acull avui la desfilada dels Tres Tombs a les 11.15 hores, que partirà per primera vegada des del recinte de les Firetes. A les 12.00, l’acte de benedicció dels animals tindrà lloc a l’avinguda Blondel. Els actes de celebració continuaran a la Llotja.

Paral·lelament, a la Seu d’Urgell, la Confraria de Sant Antoni Abat de la ciutat ha previst el recorregut dels Tres Tombs al passeig Joan Brudieu a partir de la 13.00 hores.

A més, aquest cap de setmana, se celebraran a Solsona (avui, a partir de les 10.00), Camarasa (avui, 12.00), Sanaüja (avui, 12.00), Torà (avui 12.00), Artesa de Lleida (avui, 12.00), Penelles (demà, a partir de les 9.30), les Borges Blanques (demà, 12.00, i en el marc de la Fira de l’Oli), Balaguer (demà, 13.00) i Os de Balaguer (demà, 13.00), entre d’altres.

