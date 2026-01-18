La nova planta de triatge de Fígols es posarà en marxa en un any i mig
La nova instal·lació permetrà allargar la vida de l’abocador i crearà entre 5 i 7 llocs de treball
La nova planta de triatge de residus que l’Agència Catalana de Residus (ARC) construirà a l’abocador de Fígols (Tremp) estarà llesta en un any i mig. Aquest és el compromís de l’empresa pública, segons va explicar ahir el president del consell comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana, que va indicar que “ens han explicat que la seua intenció és construir-la com més aviat millor”. Jordana, a més, va afegir que amb aquesta nova instal·lació es crearan entre 5 i 7 nous llocs de treball. “Serà una bona eina per millorar el reciclatge dels residus i anar avançant cap a l’objectiu que ens marca Europa, que és anar reduint la quantitat de malbarataments que es tiren als abocadors”, va abundar Jordana, que va subratllar l’impacte positiu d’una planta com la que es projecta a Fígols, on arriben els residus del mateix Jussà, el Sobirà, l’Alta Ribagorça i Aran. “Això ens permetrà allargar la vida de l’abocador”, va ressaltar.
Les obres a Tremp, que suposaran una inversió de 13,2 milions d’euros, segons va anunciar el Govern al desembre, permetran el tractament mecànic i biològic de 13.000 tones a l’any de fracció resta i la millora i ampliació de la planta de compostatge amb una capacitat per a 2.500 tones anuals d’orgànica. Els treballs també serviran per urbanitzar la parcel·la, l’obra civil i l’edificació de naus, la compra de maquinària i equipaments. A l’abocador, la inversió es dirigirà a la bassa de lixiviats, l’antiga depuradora de líquids, l’entrada a les instal·lacions i la zona d’abocament, així com l’adequació del complex per a la prevenció d’incendis. En paral·lel, la Generalitat també va anunciar una ajuda directa de més d’1 milió per a actuacions urgents de manteniment.
L’abocador de Tremp al Pirineu, amb el de Montoliu de Lleida i la planta de tractament de Castellnou de Seana al pla, concentraran el tractament d’escombraries a Lleida segons el pla d’infraestructures concebut per l’ARC per als propers 10 anys, que també preveu el tancament de fins a sis abocadors: la Granadella, les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer i Bellver de Cerdanya. La mateixa tendència s’aplicarà a la resta de Catalunya, on tancaran sis complexos més. En total, la Generalitat invertirà 100 milions per reduir del 31% actual al 10% el volum de residus que arriben als abocadors en la pròxima dècada.
Cada tona de residus que s’aporta a un abocador suposa un gravamen de 72 euros que abona el gestor del complex (en el cas de Fígols es reparteix entre els consells del Jussà, el Sobirà, la Ribagorça i Aran), per la qual cosa repercuteix en l’usuari final.
“És el 25% de la taxa que paguen els veïns”, explica el president del consell comarcal, que confia que la posada en marxa de la instal·lació “rebaixi moltíssim aquest cost malgrat que la planta també comportarà despeses”. Aquest gravamen ha experimentat un creixement exponencial en l’última dècada. El 2016 suposava 24,50 euros per tona, i el 2020 gairebé es va duplicar (47,10).