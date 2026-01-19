Campanya de calçots amb un producte top i un sabor més dolç que mai
El Guardià Calçots, que arriba a tot Espanya, treballa per oferir una qualitat excel·lent
La campanya de calçots d’El Guardià Calçots, a la Guàrdia d’Urgell (municipi de Tornabous), arranca amb sensacions molt positives. “La mida que hem aconseguit és preciosa, una mesura perfecta per comercialitzar. A més, la qualitat és excel·lent i el sabor, més dolç de l’habitual. Estem molt contents”, destaca el responsable, Mia Iglesias.
Les baixes temperatures han tingut un paper clau. Iglesias explica que “quan les nits són tan fredes, la planta busca defensar-se generant midó, i això aporta una dolçor que després es nota a la boca. Hem arribat a registrar fins a sis graus sota zero, el just perquè les fibres es fracturin i la textura sigui molt menys fibrosa. Al rostir-lo, això es tradueix en una sensació espectacular: tendre, melós, amb aquesta dolçor que t’omple la boca”. Encara que aquest any les nevades van ser més aviat testimonials, el refrany any de neu, any de Déu sembla complir-se. El productor assegura que “tot indica que serà una campanya pròspera”.
El ritme de treball no s’atura. “Acabades les festes, el telèfon no para de sonar. Hi ha moltes ganes de calçotades, i això es nota”, assenyala Iglesias. La campanya, que s’allarga fins a finals d’abril, dona feina a més de 40 persones entre el cultiu, la cocció, l’envasament, la venda directa i el transport, la majoria joves del municipi.
Cada any, els calçots d’El Guardià Calçots viatgen a centenars de destinacions. “Aquest any continuem arribant a tot Catalunya i a molts punts d’Espanya, com el País Basc, Madrid o Cantàbria, entre d’altres”, diu. “Cada vegada més gent ens demana el calçot cuit. És una tendència a l’alça perquè la gent vol disfrutar de l’experiència sense complicacions. El calçot cru continua tenint molta demanda entre restaurants i grans superfícies, però el bullit creix amb força perquè permet compartir la tradició de forma còmoda”, destaca.
Tradició i innovació
Més enllà del producte, l’equip d’El Guardià Calçots treballa amb una filosofia clara: unir tradició i innovació. “Aquesta campanya hem fet una prova pilot en una finca de Linyola, utilitzant reg per aspersió per adaptar-nos a la possible futura modernització del canal d’Urgell”, comenta Iglesias. “Ha funcionat bé, malgrat que suposa canviar mentalitats i hem d’acabar de trobar l’equilibri”, apunta i afegeix que “a les altres finques de Tornabous i Barbens hem seguit amb els mètodes habituals de reg a manta”.
La salsa de la calçotada és un altre dels grans pilars del seu èxit, en aquest cas està elaborada amb ingredients del territori de màxima qualitat. “La salsa ha de ser bestial, per aquest motiu cuidem molt cada producte que utilitzem”, assegura Iglesias. La política de l’empresa també aposta per la sostenibilitat i la lluita contra el malbaratament alimentari. “Ens agrada dir que un calçot mai es tira. Donem consells i receptes als que ens compren directament per aprofitar-los al màxim. Si sobren calçots, es poden fer croquetes, tempures o coques. Volem conscienciar: darrere de cada calçot hi ha un gran esforç, una petjada que hem de cuidar”, afegeix.
L’any passat van estrenar el seu food truck. “Va ser una experiència meravellosa. Aquest any repetim en mercats com Vic, Collbató o Sant Boi de Llobregat”, destaca.
Amb la nova campanya acabada d’estrenar, El Guardià Calçots manté intacta la passió de sempre. Iglesias resumeix l’esperit d’aquesta campanya: “Cada any és un repte. Intentem que el calçot aconsegueixi la màxima qualitat i que cada client visqui una experiència única. No hi ha res com el moment en què tastes un calçot ben fet i amb la salsa. És una cosa que emociona, que connecta amb les nostres arrels.”