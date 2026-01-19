Fem Tribu, suport per a famílies amb nadons
Celebren amb èxit la primera gran trobada de presentació. El grup es reuneix tots els dimarts a les 11.30 h al Casal Cívic
Més d’una vintena de persones –entre mares, pares i els seus nadons o nens petits– van participar ahir en la primera gran trobada de la nova iniciativa Fem Tribu Ponent, impulsada per la jove mare Maria Ribera Gibal a Tàrrega.
El projecte naix per tal d’acompanyar les famílies en els primers mesos de criança i combatre la sensació de solitud que moltes vegades es viu durant aquesta etapa. Ribera va explicar que Fem Tribu Ponent sorgeix al detectar un buit de propostes al territori dirigides a famílies amb criatures de 0 a 3 anys. “Volem crear un espai en el qual compartir dubtes, pors i alegries del dia a dia amb el nadó i sentir-nos acompanyades”, va afirmar.
L’encontre, celebrat al Casal Cívic, va comptar amb jocs de fusta cedits per Va!deFusta, música i la presentació del nou grup de criança, que des de la setmana passada es reuneix cada dimarts a les 11.30 hores al mateix espai.
La iniciativa pretén ser un punt de reunió estable on les famílies puguin conèixer-se, intercanviar experiències i generar una xarxa de suport mutu.
A més, el grup preveu organitzar trobades puntuals en cap de setmana, així com xarrades amb especialistes en temes de criança i espais oberts també a dones embarassades. “És molt important com es crien els nens, però igual d’important és que les famílies se sentin acompanyades en aquest procés”, va recalcar Ribera.