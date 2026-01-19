La gatera tanca el 2025 amb 79 adopcions i cent entrades
Reclama solucions per garantir el futur del programa CER al municipi
Tarregats ha fet balanç de l’any 2025 a la gatera de Tàrrega, equipament que gestiona. Des de l’entitat han qualificat l’exercici d’“intens”, tant pel volum d’activitat com per les dificultats que ha afrontat. Durant l’any, la gatera va registrar un total de 100 entrades de gats i va tramitar 79 adopcions. Actualment, 21 felins continuen a les instal·lacions, mentre que 9 es troben en cases d’acollida. A part, 14 gats han estat inclosos dins del programa de Captura, Esterilització i Retorn (CER).
Així mateix, des de l’entitat destaquen que aquests resultats només han estat possibles gràcies a la implicació del voluntariat, les persones adoptants i sòcies, les cases d’acollida, els veterinaris i tots els que col·laboren amb donacions o suport logístic.
Malgrat el balanç positiu en nombre d’adopcions, Tarregats també ha posat de manifest la preocupació per la situació del programa CER que, segons lamenta, no s’ha pogut desenvolupar amb normalitat a causa dels problemes polítics que travessa l’ajuntament de Tàrrega”. Aquesta aturada, alerten, pot afectar el control i benestar de les colònies felines del municipi.
Futur incert
De cara al 2026, Tarregats afronta el futur de la gatera amb incertesa, sobretot en referència als recursos econòmics i a la continuïtat de les seues accions. “Continuarem lluitant pels gats mentre ens sigui possible”, afirmen, apel·lant a la solidaritat ciutadana per mantenir viva la seua tasca de protecció animal.
Caseta de ‘Va!deFusta’
En un altre ordre de coses, la gatera compta des d’aquest mes de gener amb una nova caseta de fusta per als gats, que ha estat construïda pels usuaris del projecte d’inclusió Va!deFusta de l’Associació Alba al centre de Cal Carreter d’Agramunt.
Així, l’equip, que atén persones amb especials dificultats i que està especialitzat en treballs de fusteria, ha elaborat una estructura que agrada molt als gats.
En marxa des del 2021 per a gats perduts o malferits
El 2021 Tàrrega va posar en marxa la gatera municipal dins del recinte de l’antic escorxador per allotjar de forma temporal els gats perduts, abandonats o malferits que es recullen al carrer mentre requereixen atenció veterinària i esperen ser donats en adopció. Així mateix, l’estiu passat va impulsar la creació del primer pla de control i gestió ètica de colònies felines urbanes amb l’objectiu d’estabilitzar la població de gats ferals amb l’esterilització en un termini màxim de cinc anys. La primera campanya es va portar a terme a finals del 2024 en la qual es va actuar al riu Ondara (11), al polígon de Llevant (40) i als pobles d’Altet, Claravalls i Santa Maria de Montmagastrell (40). Aquesta primera actuació de control de les poblacions de gats a les colònies es va centrar on es van detectar exemplars amb un estat de salut més precari.