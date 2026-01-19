L’AFA de l’escola Maria Mercè Marçal, premiada pel seu projecte Àgora
El projecte Àgora de l’AFA de l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega ha guanyat la primera edició de la convocatòria de Projectes que activen la comunitat educativa, impulsada per la cooperativa Quàlia a finals del 2025. Aquesta iniciativa naix amb l’objectiu de fomentar el cooperativisme i la participació a les escoles.
El projecte premiat proposa la construcció d’un espai fix de pedra al pati del centre, pensat per allotjar debats, assemblees, classes i activitats educatives a l’aire lliure.
Cinc propostes
La proposta ha destacat per la seua mirada comunitària i educativa, així com per la seua capacitat de generar participació entre famílies, alumnat i equip docent. La convocatòria, dotada amb 4.000 euros provinents del fons d’intercooperació de Quàlia, ha rebut cinc propostes d’AFA vinculades al projecte de la cooperativa.
Segons Lluís Nadal, membre de la direcció de Quàlia, “aquesta primera edició ha estat tot un èxit tant per la qualitat dels projectes com per la implicació de les AFA participants”.
Des de Quàlia, ja es treballa en la segona edició, amb la voluntat de continuar consolidant aquest programa i teixir vincles amb les comunitats educatives del territori.