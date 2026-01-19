Tres Tombs diumenge amb una desena de carrosses i cultura popular
Repetirà la calderada de Lo Ranxo de Ponts
Tàrrega celebrarà la festa dels Tres Tombs el diumenge vinent 25 de gener. La Societat de Sant Antoni Abat i AgEnTa, amb el suport del consistori, manté viva aquesta tradició que ret homenatge als pagesos amb una festa popular i participativa. Els Tres Tombs començaran a les 10.45 hores amb la benedicció de carrosses, tractors, muntures i animals de companyia al carrer Migdia. Posteriorment, a partir de les 11.00 hores, començarà la desfilada de la comitiva per la plaça del Carme amb tot el festeig i lo Tossino, la Verreta, els Cavallets, els gegants de la Fal·lera Gegantera, el Groguet, els Diables Infantils de BAT i els Grallers de la Barra. El pendonista que encapçalarà la comitiva d’aquesta edició serà el jove pagès d’Altet Oleguer Castelló, dedicat al sector de l’ametlla. També han confirmat una desena de carrosses d’entitats i AFA d’escoles.
Per segon any consecutiu, s’organitzarà una escudella a partir de les 12.30 hores a la plaça de les Nacions Sense Estat. Es preveu que se serveixin unes 150 racions d’aquesta calderada de Sant Antoni elaborada per Lo Ranxo de Ponts. El dinar, ideal per combatre el fred d’aquesta època de l’any, anirà acompanyat d’un vermut-concert amb l’actuació de Carlitos Miñarro.
A més, la plaça de les Nacions Sense Estat també acollirà el mercat tradicional de productes alimentaris artesanals i de proximitat que impulsa l’ajuntament. El públic també podrà disfrutar de jocs de fusta, passejos en ruquets, esmorzar popular de pagès i xocolatada.
La vigília, el dissabte 24 de gener a les 19.00 hores, lo Tossino, la Verreta i els Grallers del Tararot pronunciaran el pregó pels carrers del centre.