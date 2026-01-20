Rebaixen el rebut de les escombraries a més de 6.000 famílies per reciclar bé
Un 63% dels usuaris de la Mancomunitat de l’Urgellet han aconseguit bonificacions. Suposen un estalvi de fins a 84 € en la taxa i en sumen 310.000 a la Seu i 10 municipis més
El 63% de les famílies dels municipis de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU), que gestiona els residus de la Seu i deu poblacions més al nord de la comarca de l’Alt Urgell, han aconseguit rebaixes al rebut de les escombraries. Els beneficiaris són 6.072 famílies i les bonificacions sumen 310.000 euros, segons l’últim balanç de la MEU, amb dades entre l’agost del 2024 i l’agost del 2025.
El gerent de la Mancomunitat, Jordi Vilaró, es va mostrar ahir satisfet amb el nou model de gestió, que “ha permès un estalvi màxim de 84 euros anuals” als usuaris. La taxa de recollida de residus al nord de l’Alt Urgell per a les famílies que reciclen bé és de 138,99 euros a l’any, mentre que per a les famílies que no fan un bon ús del sistema, la tarifa s’incrementa fins als 222,99 euros, va recordar Vilaró.
El nou model de recollida selectiva a l’Alt Urgell, que va incloure el tancament dels contenidors de les fraccions d’escombraries orgàniques i resta (no reciclable), es va implementar fa dos anys per fomentar el reciclatge. L’obertura es realitza amb clauers personalitzats.
Segons Vilaró, el canvi de model ha permès incrementar la recollida selectiva en 10 punts després de dos dècades d’estancament i arribar al 65%.
La Mancomunitat creu que el nou sistema disposa encara de marge d’evolució per aconseguir l’objectiu europeu del 70 per cent de recollida selectiva per a l’any 2030. Segons el gerent, l’objectiu per al 2026 és continuar incrementant de manera progressiva el nivell de reciclatge. “Estem aprovats, però no ens podem adormir, perquè d’aquí a cinc anys tornem a tenir un altre examen”, va dir.
Subvenció
El gerent de la MEU va agrair que l’Agència de Residus de Catalunya hagi atorgat a l’entitat una subvenció de 460.000 euros per renovar la flota de vehicles. Segons Vilaró, l’ajuda ha estat possible “gràcies a haver complert els deures europeus de reciclatge”. “Hem rebut moltes queixes, però tirar endavant el tancament de contenidors ens ha fet rebre la subvenció”, va insistir. La gestora va renovar i va estrenar els tres camions de recollida d’orgànica i de la fracció resta l’estiu passat.
L’entitat ha modificat el programa informàtic que calcula la bonificació, malgrat que l’usuari no hauria de notar el canvi si separa bé les escombraries. Per obtenir la rebaixa màxima cal utilitzar el contenidor de residus orgànics “almenys una vegada a la setmana”, mentre que la fracció resta es pot utilitzar “com a màxim 2 vegades per setmana”. “Les dos fraccions que registra el programa obliguen l’usuari a utilitzar bé la resta de contenidors”, va afegir Vilaró.
Canvia el sistema i només es registren residus orgànics i no reciclables
La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha incorporat canvis en el model de bonificació. A partir d’ara, només tindrà en compte la fracció orgànica de les escombraries i la no reciclable (resta). Les famílies ja no hauran d’utilitzar el clauer per dipositar envasos, paper i vidre als respectius contenidors. Només el necessitaran per obrir els contenidors dels altres rebutjos.