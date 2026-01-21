SEGRE
Aprovat el primer projecte del mirador més alt del Pla

L’edifici que acollirà el mirador. - J.GÓMEZ

Joan Gómez

L’ajuntament de Miralcamp ha aprovat inicialment el projecte del mirador MM25, que preveu la rehabilitació de l’antic edifici de Ràdio Ponent, una construcció emblemàtica situada a la zona de Bellavista. El projecte compta amb un pressupost de 185.128,33 euros i se sotmet ara a un període d’informació pública de trenta dies. L’edifici, que originalment va ser un dipòsit d’aigua i que als anys vuitanta va acollir la primera emissora que emetia íntegrament en català a les comarques de Lleida, es transformarà en un mirador panoràmic de tres plantes i 16 metres d’altura, el més alt del Pla. L’obra està subvencionada pel departament de Cultura.

