Aprovat el primer projecte del mirador més alt del Pla
L’ajuntament de Miralcamp ha aprovat inicialment el projecte del mirador MM25, que preveu la rehabilitació de l’antic edifici de Ràdio Ponent, una construcció emblemàtica situada a la zona de Bellavista. El projecte compta amb un pressupost de 185.128,33 euros i se sotmet ara a un període d’informació pública de trenta dies. L’edifici, que originalment va ser un dipòsit d’aigua i que als anys vuitanta va acollir la primera emissora que emetia íntegrament en català a les comarques de Lleida, es transformarà en un mirador panoràmic de tres plantes i 16 metres d’altura, el més alt del Pla. L’obra està subvencionada pel departament de Cultura.