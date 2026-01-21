El CF Bellvís estrena equipació solidària a favor d’Acudam
L’associació Acudam i el Club Futbol Bellvís han presentat una segona equipació solidària que lluirà l’equip masculí aquesta temporada. L’estrena oficial de la samarreta s’efectuarà durant el partit d’aquest diumenge a les quatre de la tarda, contra el CF Puigvertenc. La iniciativa ha estat impulsada pel mateix club: per cada samarreta venuda, una part de la recaptació es destinarà a Acudam i una altra servirà per cobrir necessitats del club. La presidenta de l’entitat social, Enriqueta Sala, va remarcar que no són patrocinadors ni aporten finançament, sinó que reben aquesta ajuda com a gest solidari. Les samarretes es podran adquirir pròximament a les oficines de l’associació, on es recolliran les talles. Sala va aprofitar per subratllar el valor de l’esport com a eina d’inclusió, recordant que participa en projectes de futbol sala i bàsquet i col·labora amb clubs del territori.
Per la seua banda, el president del club, Salvador Tàpies, va explicar que Bellvís va recuperar l’activitat fa tres temporades després de vuit anys de pausa i que la necessitat d’una segona equipació per jugar fora va portar a convertir-la en solidària. El club compta amb equip masculí i femení, sumant prop de cinquanta llicències.