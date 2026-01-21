TEMPORAL
Despreniments en carreteres per la pluja i la neu paralitza camions al Pirineu
Tanquen 3 quilòmetres entre la Granadella i Bovera i cauen roques en altres vies de les Garrigues, la Segarra, la Noguera, el Pallars i l’Alt Urgell. Restricció al trànsit pesant a l’N-230 i l’Eix Pirinenc
El temporal que fueteja Lleida des del cap de setmana passat va continuar complicant ahir la circulació a les carreteres, tant a les comarques del pla com a les del Pirineu. Un despreniment va obligar a tallar a la tarda un tram de 3 quilòmetres de la C-233 entre la Granadella i Bovera. Així mateix, l’ajuntament del Soleràs va demanar precaució als veïns per pedres caigudes sobre la calçada entre aquesta localitat i els Torms. Per la seua part, els Bombers de la Generalitat van rebre també altres avisos per despreniments a l’Eix Transversal a Cervera, a la C-12 a Camarasa, a la C-13 a Talarn, a la C-12z a Balaguer, a l’L-401 a Coll de Nargó i a l’L-701 als Torms.
Al Pirineu, noves nevades que van deixar gruixos de més de 20 centímetres en cotes altes van impedir la circulació de camions al túnel de Vielha (N-230), al port del Cantó (N-260) i a la carretera C-162 entre Riu i Fontanals de Cerdanya. Les cadenes van tornar a ser necessàries per circular pel port de la Bonaigua (C-28), l’accés al pla de Beret (C-142b), la carretera entre la Coma i la Pedra i Alàs i Cerc (C-462) i a la C-563 a Josa i Tuixén. Al port del Cantó, un autocar que transportava escolars de Múrcia d’excursió al Parc Olímpic de la Seu va fer mitja volta i va tornar a l’hotel a causa de l’acumulació de neu a la carretera.
Al marge de les incidències en carreteres, els Bombers també van atendre serveis per inundacions en baixos i arbres caiguts al Vilosell, Vallbona de les Monges, Estaràs i Albatàrrec, entre d’altres. La majoria d’avisos es van registrar entre les 16.00 i les 18.00 de la tarda. A Tremp, l’ajuntament va tancar el camí entre els ponts de la Font Vella i de Sant Jaume per perill de despreniments.
Pronostiquen més precipitacions
Els pronòstics meteorològics apunten a més precipitacions en forma de neu i pluges entre avui i demà a Lleida, malgrat que menys generalitzades. Dijous, un altre front atlàntic podria revifar les pluges, que ahir van superar els trenta litres per metre quadrat en municipis de la Segarra i l’Urgell.