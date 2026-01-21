MUNICIPIS
A judici per obviar un restaurant en un catàleg de les Garrigues
L’expresident del consell, malgrat que el fiscal demana l’absolució
L’expresident del consell de les Garrigues i ara regidor de l’equip de govern de la Floresta, on també va ser alcalde, Jaume Setó (Junts), declararà el proper 28 d’aquest mes acusat de deixar al marge d’una campanya de promoció oleoturística els titulars del restaurant i bar d’aquesta població de les Garrigues.
Els fets es remunten al 2019 quan Setó era president de l’organisme comarcal i primer edil de la Floresta. “Els encarregats de la promoció turística de la comarca van impulsar aquell any l’edició d’un catàleg d’experiències oleoturístiques en què van participar alguns restaurants i iniciatives per potenciar l’oli com a motor turístic. Es va considerar que el restaurant de la Floresta no tenia cabuda en aquesta promoció ja que estava tancat des de feia temps”, va indicar Setó. Va remarcar que “hi va haver altres projectes que també van quedar fora per no ajustar-se als requisits i fins i tot n’hi va haver que va declinar participar ja que promovia la iniciativa però també tenia negocis relacionats amb l’oleoturisme”, va indicar.
Aquesta resolució va fer que la responsable del restaurant de la Floresta aleshores al·legués que se li havia ocasionat un greu perjudici, també per a la seua salut, per la qual cosa reclama una indemnització de 10.000 euros. Tanmateix, la Fiscalia no presentarà càrrecs en aquest judici al considerar que no hi ha indicis de delicte pels fets, que es van esdevenir ja fa set anys. El ministeri fiscal demana l’absolució de l’expresident del consell comarcal.