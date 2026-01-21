L’alumnat del Francesc Arenes visita el nou ajuntament
L’alumnat de tercer i quart de Primària del col·legi Francesc Arenes de Golmés va visitar ahir els espais del nou ajuntament de Golmés, on va poder veure l’exposició El Canal d’Urgell, l’aigua, motor econòmic de la Plana d’Urgell. L’alcalde, Jordi Calvís, va explicar el funcionament de l’administració local, els serveis municipals i diverses ressenyes sobre el poble. Els alumnes van formular moltes preguntes, amb interès per les situacions d’emergència.