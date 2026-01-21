La llevantada Harry deixa 200 hectòmetres cúbics a les reserves de neu del Pirineu lleidatà
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) creu que es podrien arribar als 700 hectòmetres cúbics la setmana que ve i destaca la situació “excepcional”, prop d’un 40% superior a la mitjana dels darrers 5 anys
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha informat que les reserves d’aigua en forma de neu acumulades a les conques dels rius Segre, Garona, Valira i Nogueres Pallaresa i Ribagorçana elevaran el seu volum, arribant als 700 hectòmetres cúbics la setmana vinent, segons les previsions fetes públiques per Maria Luisa Moreno, responsable d’Hidrologia de la CHE. Aquesta xifra significaria un augment d'aproximadament el 40% respecte a la mitjana registrada durant els darrers cinc anys per a aquestes dates.
En la darrera setmana i arran d’episodis com la llevantada ‘Harry’, hi ha hagut un increment d’uns 200 hectòmetres cúbics en reserves de neu als rius de la demarcació de Lleida. D’aquesta manera, s’ha passat d’estar per sota de la mitjana del gener a estar “bastant per damunt”.
Segons Moreno, l’estimació de les reserves de neu acumulada es fa a través d’un model matemàtic que parteix de les dades de precipitació i temperatura diàries al llarg de la setmana. S’estima la quantitat d’aigua que hi ha acumulada a la conca en forma de neu. Després de la llevantada hi ha hagut un increment d’uns 200 hectòmetres cúbics, fet que situa les reserves dels rius de la demarcació al voltant dels 550 hectòmetres cúbics estimats d’aigua.
Amb les previsions d’una nova tongada de precipitacions a partir d’aquest dijous i al llarg del cap de setmana, des de la CHE es preveu que la setmana que ve les reserves se situïn al voltant dels 700 hectòmetres cúbics d’aigua.
Moreno ha matisat que tot i ser una situació “excepcional” que situa les reserves d’aquests rius un 40% per sobre de la mitjana dels darrers 5 anys, aquestes no són dades úniques, ja que hi ha hagut anys com el 2018 o el 2020 on en aquestes dates, el volum acumulat d’aigua en forma de neu era superior.
Pel que fa al volum ja disponible d’aigua, Moreno ha assenyalat que s’haurà de veure com evoluciona la situació setmana a setmana per quantificar-lo amb més precisió, ja que la neu que ara hi ha a les muntanyes pot variar el percentatge en funció de com es produeixi la seva fusió.