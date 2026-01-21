CONTENCIÓS
Reclamen 1,1 milions a la Generalitat per un accident mortal de camió a Peramola
La família diu que va ser pel “deficient manteniment de la carretera” i l’administració ho rebutja
La Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat ha desestimat indemnitzar amb 1.168.537,72 euros la família d’un camioner de 48 anys de Castellciutat que va perdre la vida el 6 d’octubre del 2018 després que el tràiler que conduïa patís una sortida de via i es precipités des d’una altura d’uns 30 metres pel pont de la carretera C-14 de Peramola, molt pròxim a Oliana. El camió transportava encenalls de fusta, la cabina va quedar submergida i el rescat va durar més de sis hores.
La família va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis davant del departament de Territori al considerar que “la causa de la mort deriva del deficient manteniment de la carretera per part de la Generalitat”.
L’accident es va produir a les 5.30 hores quan el camió, segons la reclamació, “va impactar contra un element de protecció de la via amb un nivell de contenció obsolet i insuficient, i en un estat de manteniment precari que no va aturar el vehicle, es va precipitar pel pont al llit del riu i li va causar la mort”. En els escrits presentats per la família, segons la Comissió Jurídica Assesora, si bé reconeix que “el conductor conduïa amb un excés de velocitat, defensa que la causa de la mort és la falta de manteniment de les proteccions del pont, l’obsolescència del qual se situa el 1995, i la perillositat del qual era coneguda des del 2017 i el 2018; situació que es va mantenir fins que no es van fer les obres de millora”. El vehicle circulava entre 59-63 km/h en un tram on la velocitat màxima és de 50 km/h.
La Comissió Jurídica Assesora ha estudiat el cas i ha analitzat diferents aspectes (vegeu el desglossament), considerant que “en aquest cas no és possible establir una relació de causalitat entre els danys i el funcionament del servei públic, en la mesura que no resulta acreditat que la causa i dinàmica de l’accident tinguin a veure amb l’estat dels elements de protecció de la via, per la qual cosa no s’aprecia la responsabilitat patrimonial de l’administració”. D’aquesta forma, “és procedent desestimar la reclamació”. Els familiars ara poden presentar una demanda a la via contenciosa.
Informes dels Mossos i tècnics, claus en la resolució dictada
Els Mossos d’Esquadra van determinar que la causa “principal” de l’accident va ser “un error del conductor al no adequar la velocitat al traçat de la via, al vehicle que conduïa i a la càrrega transportada, ja que aquesta velocitat no li va permetre descriure el traçat del revolt amb seguretat sense sortir de la via, produint-se la caiguda”, segons consta en el document. També que l’asfalt estava “en bon estat de conservació i que la superfície era seca i neta”. Per la seua part, el cap del Servei de Vies d’Alta Capacitat va determinar que el tram estava senyalitzat i “els sistemes de contenció dels vehicles en el punt del viaducte eren els adequats per garantir als usuaris el grau de seguretat”. El jutjat Contenciós determinarà la pertinència d’aquestes valoracions si la família acudeix a aquesta via judicial.