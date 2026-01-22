Un cable caigut bloqueja parcialment una entrada al poble
L’ajuntament d’Alfés va tancar un carril de l’entrada al poble per l’avinguda Garrigues al despenjar-se un cable elèctric que, tanmateix, no va generar cap afectació al subministrament de llum de la localitat. Segons va explicar l’alcaldessa, Dèlia Almenara, la incidència es va produir quan el camió de les escombraries va aixecar un dels contenidors que hi ha en aquest punt i va tocar l’estructura del cablatge. La primera edil va explicar també que els membres de la brigada municipal van intentar tornar a col·locar el cable al seu lloc, però que finalment van decidir esperar els operaris de la companyia per evitar qualsevol tipus de perill. Almenara va confiar que la recol·locació del cable “no s’allargui gaire”, ja que per aquesta zona “hi ha bastanta circulació de camions que necessiten anar a la bàscula municipal”.
D’altra banda, l’ajuntament va denunciar la presència de residus a la costa que hi ha darrere del carrer del Portal, i va comminar els veïns a fer ús dels contenidors d’escombraries.