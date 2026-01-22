Exigeix tapar qualsevol forat en edificis on puguin entrar coloms
L’ajuntament, als amos d’immobles
L’ajuntament de les Borges Blanques enviarà en els propers dies una circular a propietaris d’edificacions on considera que poden refugiar-se i niar els coloms. El consistori els instarà a tancar qualsevol orifici als immobles per on puguin entrar aquestes aus, i els demanarà de fer-ho abans de la primavera, quan comença el període de nidificació i reproducció d’aquesta espècie. D’aquesta manera, pretenen obtenir més efectivitat a l’hora de prevenir l’assentament de nous nius.
El consistori sol·licita la col·laboració ciutadana i apel·la a la responsabilitat dels amos d’edificis. Argumenta que “es tracta d’una mesura senzilla, però que pot tenir un gran impacte al municipi i la implicació de tots és fonamental perquè aquesta actuació sigui realment efectiva”, van assenyalar fonts municipals.
L’ajuntament va posar en marxa l’estiu del 2024 un pla per reduir la població de coloms mitjançant la instal·lació de dispensadors d’aliment en diferents punts de la localitat. Aquests menjadors inicialment van subministrar panís sense tractar per atreure les aus i ara distribueixen pinso amb un fàrmac per esterilitzar-les. S’han col·locat a l’edifici de l’Espai Macià, a l’ajuntament i al Casal Marino, on es concentren més exemplars. L’objectiu és reduir progressivament la seua densitat, estimada ara al voltant de 466 coloms per quilòmetre quadrat, mitjançant una actuació sostinguda en el temps. Aquesta xifra se situa per sobre del llindar del que es considera tolerable. Si superen els 300 o 400 coloms per quilòmetre quadrat es pot parlar de sobrepoblació.