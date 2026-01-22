SEGRE
Patronals de Lleida exigeixen que la protecció del Pirineu no en freni el desenvolupament econòmic

Lamenten la falta de projecte per a les comarques de muntanya i que les polítiques de sostenibilitat els restin competitivitat. Reclamen poder optar a grans esdeveniments que serveixin com a motor

Un dels estands de Fitur en què es promocionen els productes turístics de Lleida. - LLEIDA TV

Diverses patronals de Lleida, entre les quals figuren Pimec, la Federació d’Hostaleria de Lleida, la Cambra de Comerç, la COELL, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Càmpings de Lleida, Pallars Actiu i el Gremi d’Ostalaria dera Val d’Aran, van denunciar ahir que no hi ha cap projecte que impulsi l’economia de les comarques de muntanya, i van lamentar “que ens hàgim acostumat a gestionar el Pirineu com una postal”. Segons el sector empresarial de Lleida, al qual es va sumar també la Cambra de Comerç de Girona i l’associació Empresariat Cerdanya, les “polítiques de sostenibilitat neguen oportunitats” com la que en el seu moment va representar la candidatura de Barcelona-Pirineus per organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, que finalment organitzarà la candidatura italiana formada per Milà i Cortina d’Ampezzo, a les Dolomites, a partir del 6 de febrer vinent.

L’empresariat lleidatà va denunciar a través d’un comunicat que aquesta renúncia va mostrar una “falta de lideratge” de la qual continua patint el Pirineu, i va recordar que el referèndum que va proposar el Govern per comprovar si la ciutadania compartia el projecte olímpic “no es va plantejar” davant la celebració dels Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona, ni per la Copa Amèrica de vela del 2024, la Ryder Cup que el 2031 se celebrarà a Girona o la Copa Mundial de la FIFA que tindrà com una de les seues seus Barcelona d’aquí a quatre anys. En canvi, van denunciar “quan el centre és el Pirineu, tot sembla més discutible, més fràgil i més prescindible”.

Segons els empresaris lleidatans, “Barcelona és una capital turística de primer nivell mundial i la costa catalana és una potència turística europea”, per la qual cosa, malgrat que necessiten gestió, regulació i sostenibilitat, no necessiten visibilitat. En canvi, “el Pirineu necessita projecció, inversió, relat i oportunitats” per competir en igualtat de condicions, perquè aplicar el mateix nivell de rigor, fre i exigència a territoris “amb realitats tan diferents no és prudència, és desigualtat”.

En el mateix comunicat, les patronals van titllar de “tragèdia” que el Pirineu “segueixi sense un projecte territorial clar”, i van lamentar que, mentre altres territoris utilitzen la celebració de grans esdeveniments per accelerar infraestructures i guanyar en projecció, a Catalunya s’ha optat per dir que “no toca”.

L’oferta turística de Lleida es dona a conèixer a Fitur

El Saló Internacional de Turisme Fitur de Madrid va obrir ahir les portes en una jornada marcada pel dol institucional pels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida. Malgrat que no hi va haver actes festius, presentacions o atencions als mitjans de comunicació, la nombrosa representació institucional i del sector turístic de Lleida va començar a promocionar la seua oferta turística. El certamen es prolongarà fins diumenge, i les comarques del pla i del Pirineu lleidatà estan representades dins de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme (ACT).Des de la Diputació van destacar ahir la importància de promocionar i potenciar els atractius turístics de Lleida en un saló com el madrileny, en què hi ha molta presència internacional i que ofereix la possibilitat d’establir contactes estratègics. Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, preveu mantenir avui reunions de treball a Madrid, en el marc d’aquest certamen, segons va avançar la Paeria. També han acudit a la fira representants de consells per contribuir a la promoció turística de les seues respectives comarques.

