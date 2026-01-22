Projecte per ampliar la gossera amb 20 places més
Amb una subvenció del PUOS de 150.000 euros a finals d’aquest any
El consell del Segrià projecta ampliar la gossera d’Alcanó, ja que les instal·lacions s’han quedat petites. Actualment, hi ha ajuntaments del Segrià en llista d’espera per portar els animals que recullen al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC), segons va explicar el gerent de l’organisme, Sergi Fo. L’ens comarcal compta amb 150.000 euros de Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) per ampliar les instal·lacions amb una vintena de places més, va indicar.
La intervenció es portarà a terme a finals d’aquest any o primers del 2027. D’altra banda, el consell ha engegat campanyes de sensibilització i jornades de portes obertes per promoure l’adopció de gossos. En aquest sentit, Fo va remarcar que ha disminuït sensiblement l’adopció internacional. El consell treballa en col·laboració amb la Plataforma Animalista de les Terres de Lleida, que alerta dels animals potencialment perillosos, i dels grups locals que hi ha en cada municipi dedicats al rescat d’animals. Va indicar que també es reactivarà l’espai per a gats domèstics.