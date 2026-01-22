Queixes per danys en camins per les obres d’una línia elèctrica
L’ajuntament d’Artesa de Lleida denuncia que les obres de la línia d’alta tensió soterrada entre Alcarràs i els Mangraners, a càrrec de Solaria, està provocant greus danys als camins municipals, un deteriorament que s’ha incrementat amb les últimes pluges. Per la seua banda, la regidora Carol Aixut va indicar que s’han fet reclamacions a Adif, ja que els camins són pròxims a la via del tren i “és aquesta empresa estatal la que ha permès el pas de la maquinària, ja que Solaria no s’ha dirigit a l’ajuntament”. Aixut assegura que han rebut nombroses queixes de pagesos que no poden circular per aquestes vies.