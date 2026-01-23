Mollerussa, amb els passos a nivell tancats una hora tot i que no hi passaven trens
Provoquen cues i els Mossos desvien el trànsit
Les barreres dels dos passos a nivell de Mollerussa van baixar poc abans de les 11.00 i van impedir creuar les vies durant gairebé una hora, malgrat que no circulava cap tren per la línia ferroviària de Manresa. El tancament va provocar un notable caos circulatori en una franja horària de trànsit intens a la zona. Al lloc van acudir agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, que van precintar les barreres i van desviar els vehicles.
Finalment, tècnics de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) hi van acudir per aixecar les barreres de forma manual. En un primer moment, aquesta maniobra va augmentar la confusió entre els conductors. Alguns van avançar cap als passos a nivell malgrat que els precintes policials estaven col·locats. Va ser necessari retirar-los perquè la circulació recobrés la normalitat.
Un dels vehicles que van quedar atrapats davant dels passos a nivell era un autobús de línia procedent de Barcelona que es dirigia a Lleida. Davant de la incertesa sobre quan podrien reprendre el trajecte, molts dels viatgers van baixar i van caminar fins a l’estació de busos, a l’altre costat de la via, per intentar agafar-ne un altre per completar el seu viatge.
La incidència no va quedar aquí: al migdia, les barreres van tornar a tancar-se i va tornar la sensació de desconcert. Tanmateix, aquesta vegada es van aixecar al cap de pocs minuts.
Per la seua part, ERC va anunciar que portarà aquest succés al Parlament. Les diputades republicanes per Lleida Marta Vilalta i Montse Bergés van registrar preguntes parlamentàries per exigir explicacions al Govern pel caos circulatori a Mollerussa, atribuït a la baixada reiterada de les barreres malgrat l’absència de trens. La formació republicana demana aclarir les causes de la incidència, que qualifiquen d’inadmissible per l’impacte en la mobilitat i en la jornada laboral de la capital del Pla d’Urgell i del conjunt de la comarca.