Primers usuaris a la residència de Mollerussa
Jardins Castelló obre les portes i els residents s’incorporen de forma escalonada. Amb una plantilla de 23 treballadors
La nova residència Jardins Castelló de Mollerussa ha iniciat l’activitat amb l’entrada progressiva dels primers usuaris. Dimecres van accedir al centre les primeres cinc persones, mentre que ahir es van incorporar quatre més. Està previst que avui n’entrin quatre més, dins d’un procés d’obertura gradual que es prolongarà durant els propers dies. L’objectiu principal de la mesura és facilitar l’adaptació dels usuaris i les famílies i, alhora, permetre que els equips professionals consolidin el funcionament intern del centre des de l’inici.
En aquesta primera fase, la residència preveu arribar fins a trenta-sis persones residents, distribuïdes en dos unitats de convivència de divuit places cada una, un model que prioritza l’atenció personalitzada i un entorn més domèstic. La plantilla inicial està formada per vint-i-tres treballadors, entre personal assistencial, sanitari i de serveis, que s’han anat incorporant de forma progressiva abans i durant l’obertura del centre.
El nou equipament disposa d’habitacions adaptades, espais comuns, menjadors, sales d’activitats i zones específiques per a l’atenció sanitària i el benestar dels residents. L’edifici ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats actuals d’atenció a la gent gran i per facilitar una atenció centrada en la persona.
Abans de l’obertura, la residència va celebrar jornades de portes obertes que van despertar un notable interès ciutadà, amb l’assistència de gairebé unes 600 persones.
Centre de dia
A més del servei residencial, aquest projecte, d’iniciativa privada i pioner a la capital del Pla d’Urgell, contempla la posada en marxa d’un centre de dia amb una capacitat d’uns cinquanta usuaris. En una fase posterior, també està previst activar un servei d’atenció domiciliària, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta assistencial i donar resposta a diferents necessitats de l’entorn.