La neu tanca Port Ainé i la part alta d'Espot
Arriba als municipis de la plana i afecta la circulació a unes quaranta carreteres
La intensa nevada ha obligat a tancar l'estació d'esquí de Port Ainé, així com la part alta de la d'Espot, totes dues al Pallars Sobirà.
En el cas de Port Ainé, el principal problema és l'accés que ha quedat impracticable per l'acumulació de neu. A Espot s'hi pot accedir només amb cadenes.
A més, la nevada ha baixat de cota i afecta aquest matí nombrosos municipis de les comarques del pla. Aquest dissabte al migdia, complica la circulació en unes 40 carreteres del Pirineu i la plana on és obligatori l'ús de cadenes per circular.
Per exemple, a l'autopista AP-2 hi ha un avís per neu i gel a la calçada entre l'Albi i l'Espluga de Francolí. També a la C-12 a Àger hi ha neu i son obligatòries les cadenes per circular; també a la C-1311 a Tremp i a la C-1412b a Isona; l'L-214 a Cervera o l'L-243 a Montoliu de Segarra.