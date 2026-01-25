Creen una xarxa de rutes senyalitzades per unir esport, naturalesa i mobilitat
Lladorre ha posat en marxa un projecte per ordenar i promocionar els itineraris no motoritzats de l’estació de muntanya de Tavascan, una iniciativa que s’inclou en el seu pla de sostenibilitat turística i finançada amb fons Next Generation. L’objectiu és consolidar el municipi com a destinació d’alta muntanya i de turisme esportiu respectuós amb l’entorn. El pla forma part del projecte Trail Station Tavascan i inclou sis modalitats: BTT, senderisme, raquetes de neu, esquí de muntanya, nòrdic i trail running. Inclou actuacions de senyalització, adequació dels camins i creació de punts d’informació, cartelleria interpretativa i mapes informatius que facilitaran la pràctica esportiva i el coneixement de l’entorn. Un dels eixos serà la millora del camí que connecta la Pleta del Prat amb les Bordes de Graus i el nucli de Tavascan, facilitant els desplaçaments a peu o amb bicicleta. Es promourà l’accés sostenible a enclavaments naturals com el mirador del Corbiu o el Tuc de la Cima, reforçant la Pleta del Prat com a centre neuràlgic de recepció de visitants i punt de connexió dins del Parc Natural. Per la seua part, el consistori ha tret a licitació els treballs, amb una inversió de 109.389 euros.