MOBILITAT
Els alcaldes exigeixen prioritzar la seguretat i revertir el dèficit històric d’inversió
Lamenten les incidències i reivindiquen un servei adaptat a l’actual i la creixent demanda a Lleida. La Paeria anuncia reunions al febrer per abordar millores a Rodalies de Ponent
Els alcaldes de les principals ciutats de Lleida amb servei ferroviari han criticat aquesta setmana el caos que ha dominat el servei, la falta d’un transport de mercaderies apropiat i l’absència històrica d’inversions. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), va lamentar les “dificultats de mobilitat” i va apostar per un model “social i sostenible” amb garanties de “seguretat de totes les línies com ha fet la Generalitat”. Va afegir, no obstant, que és “imprescindible” millorar les comunicacions per tren a Lleida, “augmentar les freqüències a la línia de Cervera, impulsar la de les Garrigues i posar en marxa la d’Aragó, que hauria de connectar-nos amb Montsó, per exemple”. Larrosa va anunciar que al febrer té previstes reunions per debatre aquestes propostes.
El primer edil de Mollerussa, Marc Solsona (APL), va dir que “aquests dies s’ha evidenciat que Rodalies és un servei essencial que condiciona la vida quotidiana”, amb una “dimensió social i econòmica molt clara”, per la qual cosa va instar que “no es repeteixin situacions com aquesta”. També va denunciar falta d’informació als municipis i als usuaris. A la suspensió del servei a Mollerussa es va afegir durant dos dies el tancament intermitent dels passos a nivell, pels quals circulen uns 11.000 vehicles diàriament.
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), es va mostrar molt crítica amb el caos i va dir, amb referència a dimecres i dijous, que “no hi va haver cap alternativa ferroviària operativa”. També va lamentar que dels cinc trens previstos per al matí de divendres per anar a Lleida només un va arribar a destinació. Va reclamar un “transport públic de qualitat i fiable que garanteixi el compliment dels horaris i el màxim nivell de seguretat”. “Els perjudicats són els usuaris”, va concloure.
Jan Pomés (PSC), primer edil de Cervera, va parlar de les “deficiències estructurals” del servei que s’acumulen “des de fa dècades” per falta de inversió “sostinguda”. Però va afegir que el pla de Rodalies 2020-2030 marca una “inflexió”, ja que contempla una inversió total de 6.300 milions, dels quals se n’han executat més de 2.500 per part de l’Estat. Més enllà de la línia de Lleida a Barcelona per Manresa, en les de la costa l’alcalde de les Borges, Josep Farran, va denunciar “desídia” i va criticar que durant anys “l’atenció es va centrar a desdoblar la carretera N-240 mentre es deixaven de banda alternatives com la gratuïtat de l’AP-2 (ja aconseguida) i la línia de tren”. “La nostra pregunta és a quin lloc queda aquesta línia” dins de l’esquema ferroviari català. Va lamentar que la comarca aculli totes les infraestructures (AVE, tren, AP-2 i N-240) i tingui poc servei.