El Jussà protegeix Sant Miquel del Pui
El consistori pretén ampliar la tutela a les Esplugues i al poblat medieval del Pui. Aquest conjunt atresora restes d’ocupació humana des de l’època prehistòrica fins a l’actualitat
El ple del consell del Jussà debatrà demà declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’església romànica de Sant Miquel del Pui Vell, a la Pobla de Segur, un pas clau per protegir el patrimoni històric d’aquest antic nucli. Aquesta decisió, promoguda per l’ajuntament de la Pobla, s’inscriu en un procés per ampliar la protecció a les Esplugues de Segur, d’època troglodítica, i al poblat medieval del Pui, símbols d’una història mil·lenària lligada a la formació de l’actual localitat. Les Esplugues de Segur, excavades a la paret meridional dels Rocs de Sant Aventí, revelen una ocupació humana des de l’època prehistòrica fins l’edat moderna. Es tracta d’una cova allargada amb compartiments separats, probablement de l’època medieval, i la primera menció escrita de la qual data del segle X com Spelunca Sequni dins del terme de Segur.
A pocs quilòmetres, el Pui de Segur emergeix al segle XI com un nucli habitat al nord de l’actual Pobla, amb restes d’un castell emmurallat i torres encara per descobrir.
L’església de Sant Miquel, construïda als segles XI-XII en estil romànic, originalment dedicada a Sant Fruits o Feliu i després a Sant Miquel, mesura 16,5 metres de llarg per 6,2 d’ample, amb una sola nau, absis amb finestres de doble esqueixada i una porta adovellada. Restaurada des del 1983 pel Patronat Pro Sant Miquel del Pui, va servir com a lloc de defensa i culte, i acull una romeria anual el dia 8 de maig, en la qual es beneeix pa per als assistents. El consistori opta per declarar BCIL element a element: primer l’església, després les Esplugues, el poblat i la capella. Així mateix, el consell ha fet diverses declaracions similars com l’església de Sant Martí del Meüll.
Excavacions a l’antic poblat
La Pobla de Segur va firmar fa anys un conveni amb la Universitat de Barcelona (UB) per portar a terme excavacions i estudis sobre la zona de l’antic poble del Pui de Segur. Un conveni que s’ha anat renovant periòdicament per salvaguardar aquestes estructures, a més d’impulsar la declaració de BCIL.