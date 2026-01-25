TEMPORAL
La neu arriba als municipis del pla i col·lapsa carreteres al Solsonès i a la Segarra
Registres de fins a 10 i 26 centímetres en pobles com Guixers, Navès i Sant Guim de Freixenet. Ús de cadenes per 40 trams de carreteres de Lleida i dos vies més, tallades al trànsit
El temporal Íngrid va creuar ahir la província de Lleida i va arribar en forma de neu a municipis del pla sorprenent a primera hora nombrosos conductors i provocant el col·lapse en diverses carreteres, especialment al Solsonès i a la Segarra, i dificultant l’accés al Pirineu. La nevada es va intensificar cap a les nou del matí, i amb una brusca baixada de la cota fins als 400 metres, va deixar imatges poc habituals en municipis d’aquestes comarques. Va obligar a circular amb cadenes en quaranta trams viaris, va tallar la carretera C-55 a Solsona i la C-162 a Riu de Cerdanya. Els gruixos van oscil·lar entre els 10 i 26 centímetres al Solsonès, acumulacions que van dificultar la circulació de vies com la C-462 a Sant Llorenç de Morunys. A Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, es van registrar gruixos de deu centímetres al nucli urbà.
Els bombers van rebre al voltant d’una trentena d’avisos per emergències relacionades amb el temporal a la regió de Ponent. Es van produir despreniments de roques a la C-13 a Camarasa, a l’A-2 a la Granyanella, a la C-1412b a Ponts i a la C-12 a Balaguer. També hi va haver intervencions per caiguda d’arbres a Cervera i Sant Guim. Al Solsonès, una de les comarques més afectades, quatre dotacions de Bombers van haver d’assistir vehicles accidentats a la C-462 a Navès, on van quedar atrapats 40 vehicles, quatre dels quals fora de la calçada. A la Noguera i les Garrigues es van registrar retencions i talls puntuals per acumulació de neu com al port d’Àger, i esllavissaments de terra, com a Gerb a l’LV-9047.
El temporal va amainar al migdia i a la nit calien les cadenes en una desena de vies i els camions tenien restringit el pas pel port del Cantó, a la N-260.
Alertes de Protecció Civil al mòbil dels veïns de cinc comarques
Protecció Civil va enviar un ES-Alert a cinc comarques perquè els ciutadans evitessin la mobilitat per les nevades. El van rebre als mòbils al Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, el Berguedà i el Ripollès. Van demanar restringir els desplaçaments innecessaris, equipar els vehicles i consultar l’estat de les carreteres. La sotsdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, va fer una crida a la prudència en els desplaçaments i les activitats exteriors davant la “meteorologia adversa”, així com a anar “equipats”. El 112 va rebre un total de 987 trucades a Catalunya, amb 592 incidents. El Solsonès va registrar el nombre més elevat de trucades a emergències, amb un total de 116 durant l’episodi.