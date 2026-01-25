El Pont recupera l’edifici de l’antiga Acadèmia
Amb la cessió dels ajuntaments de la Vall de Boí i Vilaller de la seua part
Els ajuntaments de Vilaller i la Vall de Boí han procedit en les últimes setmanes a cedir gratuïtament en favor del consistori del Pont de Suert la part que fins ara posseïen de l’antiga Acadèmia de la capital de l’Alta Ribagorça, un edifici construït per Enher i cedit el 18 de juliol de 1978 en favor dels tres municipis sota la condició que s’hi impartissin les classes del Batxillerat de l’època. Naixia així l’embrió de l’actual institut del Pont, l’objectiu del qual era afavorir que els joves de la Ribagorça que volien continuar estudiant ho poguessin fer a prop de casa.
Així ho va explicar ahir l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, qui va afirmar que a començaments de l’actual dècada Endesa va cedir definitivament al consistori la titularitat de l’edifici, que allotja el cine a la planta baixa. Els altres tres pisos es troben actualment en desús, malgrat que durant anys s’hi van desenvolupar les classes de l’escola de música municipal. Tanmateix, aquesta cessió mantenia fins ara el repartiment de la propietat en tres parts. “Hi havia fins a sis referències cadastrals”, va explicar la primera edil.
El tràmit respon a la intenció de l’ajuntament del Pont de tornar a disposar d’aquest edifici com a equipament municipal, per a la qual cosa ha sol·licitat dos ajuts del Puosc: una per reparar la coberta i posar fi a les goteres i filtracions que afecten l’edifici, el que segons Ferran “podria començar a executar-se aquest any o el que ve”.
L’altre projecte, per al qual el Pont ha sol·licitat una ajuda de 300.000 euros, serviria “per adequar l’interior de l’immoble. La nostra intenció és tornar-hi a instal·lar l’escola de música i l’escola de dansa, a més de dedicar espais per fer-hi activitats i actes culturals, educatius o de promoció de la salut”, va explicar Ferran. Algunes entitats també podrien disposar d’espais per a activitats.