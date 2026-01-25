El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en diversos trams
Paneque anuncia un mes de gratuïtat
El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en alguns trams. A l’R1 hi haurà servei d’autobús entre Blanes i Maçanet; a l’R3 es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l’R4 hi haurà autobusos entre Sant Sadurní i Martorell i entre Manresa i Terrassa, i a l’RL4, entre Cervera i Manresa; a l’R11 hi haurà autobús entre Figueres i Portbou; a l’R13 hi serà entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha constatat que “es donen les garanties de seguretat” per reprendre el servei i ha anunciat un mes de gratuïtat.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que el 80% d’usuaris tindran transport ferroviari, i ha subratllat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries justament perquè són les que més viatgers transporten.
Paneque ha confirmat que el servei es reprèn a les sis del matí, però ha advertit que pot haver alguns desajustos després de 48 hores d’aturada.