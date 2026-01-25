TEMPORAL
Tanquen Port Ainé i la part alta d’Espot
L’acumulació de neu fa impracticable l’accés a les pistes de Rialp i obliga a circular amb cadenes en 20 trams de carreteres. El risc d’allaus puja a 4 sobre 5 a Aran i Sobirà
Al Pirineu la nevada d’ahir va obligar a tancar l’estació d’esquí de Port Ainé, així com zona alta d’Espot, estació a la qual s’havia d’accedir amb cadenes. A Port Ainé, l’accés va quedar impracticable per l’acumulació de neu i es va tancar el complex. La nevada es va iniciar de matinada ja a partir dels 600 metres d’altitud, arribant a localitats com la Seu d’Urgell, el Pla de Sant Tirs o Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, on es van acumular uns 3 centímetres i els veïns es van despertar amb el paisatge enfarinat. A Tuixent es van registrar més de 12 centímetres de neu. Al Sobirà, les xifres van ser igual de voluminoses i en Espot es van acumular fins 13 cm, 11,6 al port de la Bonaigua i 8 cm a Llessui. Una precipitació que va obligar a circular amb cadenes per una vintena de trams de carreteres de les comarques de muntanya. La neu i el gel van obligar les brigades a netejar els carrers i obrir vies secundàries a nuclis de població.
Pel que fa al perill d’allaus, es va incrementar a fort i molt fort a Aran i Sobirà (nivell 4-5). Segons el Servei Meteorològic, avui seguiran les nevades, que redundaran en els gruixos de neu, hi haurà fortes ratxes de vent amb possibilitat de torb en cotes altes i sensació de fred, ja que baixaran les temperatures. Se li afegirà l’estat de la capa nevosa, que incrementarà la possibilitat d’allaus.