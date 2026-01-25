Vilaller rep un premi per la gestió d’espais naturals i del patrimoni
Vilaller ha rebut el Premio Nacional 2026 a la gestió d’espais naturals i patrimoni, un reconeixement atorgat durant la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que se celebra a Madrid fins avui, per la protecció, millora i posada en relleu de l’entorn natural i cultural del municipi.
El guardó va ser entregat en el marc del programa Pobles Màgics d’Espanya, del qual Vilaller forma part des del 2020. Actualment, aquesta xarxa agrupa 169 municipis de tot el país, i Vilaller continua sent l’únic poble de Catalunya que hi és integrat, la qual cosa en reforça la posició com a exemple de sostenibilitat i qualitat de vida en el medi rural.
Segons els organitzadors del certamen, el premi reconeix l’esforç col·lectiu dels veïns i veïnes, les entitats locals i les iniciatives públiques i privades que han contribuït a preservar el paisatge, el patrimoni arquitectònic i les tradicions locals. La jornada de celebració es va tancar amb una degustació de productes locals oferta per la Carnisseria Porteestop, que va permetre mostrar la qualitat gastronòmica del municipi i el seu compromís amb els productors de proximitat.
Amb aquest nou reconeixement, Vilaller consolida el seu nom com a destinació turística sostenible.