La Guàrdia Civil deté una persona pel robatori de 37 balises V16 a Fraga
L’equip ROCA de la companyia de la Guàrdia Civil, en col·laboració amb el post de la Guàrdia Civil de Fraga, va procedir aquest mes a la detenció d’una persona com a suposada autora d’un delicte de furt a la capital del Baix Cinca de 37 balises V16, obligatòries en els vehicles des de l’inici d’aquest any.
El passat dia 15, el punt de comandament de la Guàrdia Civil va tenir coneixement del furt d’una caixa que contenia 37 dispositius de presenyalització de perill o balises V16, que es trobava a l’interior d’un establiment comercial de la localitat. El valor del que es va sostreure era d’uns 1.500 euros.
Finalment, el passat dia 20, agents d’aquest equip, juntament amb efectius del post de Fraga, van procedir a la detenció d’una persona com a possible autora d’aquest delicte de furt. Així mateix, es van poder recuperar sis de les balises sostretes, mentre que la resta havien estat venuts. El detingut és un home de 41 anys d’edat i veí de la comarca del Baix Cinca. L’equip ROCA, juntament amb la Guàrdia Civil de Fraga, va instruir les corresponents diligències, que van ser remeses al Tribunal d’Instància de guàrdia de la capital juntament amb el detingut. Per la seua part, el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs per al detingut.