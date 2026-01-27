Rodalies arrenca aquest dimarts amb una "raonable normalitat" dins del servei reduït previst
Es manté el servei en autobús entre Cervera i Terrassa i entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders a l'R13 i entre Vinaixa i Reus a l'R14
Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb el servei reduït previst, amb trens i busos programats en marxa. "El servei s'està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst", ha afirmat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l'estació de Sants. Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos i 700 informadors i ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts. "Seguim treballant amb els tècnics d'Adif per seguir reobrint trams", ha dit Carmona. Molts viatgers que s'acosten a primera hora a les estacions ho fan, però, amb plans B previstos.
L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 estan previstos amb autobusos.