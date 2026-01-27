SEGRE

Una esllavissada obliga a donar pas alternatiu a la C-14 a Ribera d'Urgellet

A l'altura d'Hostalets de Tost

El Port de la Bonaigua es manté tancat per risc d'allaus

Una esllavissada de terra i roques obliga a donar pas alternatiu aquest dimarts al matí a la C-14 al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Concretament, l'ensorrament s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 171, al nucli d'Hostalets de Tost.

D'altra banda, la C-28, el Port de la Bonaigua, es manté tancada per risc d'allaus entre Naut Aran i Alt Àneu.

