Una esllavissada obliga a donar pas alternatiu a la C-14 a Ribera d'Urgellet
A l'altura d'Hostalets de Tost
🚨 COMPTE! Esllavissada a l’alçada d’Hostalets de Tost (quilòmetre 171 de la C14). Extremeu la precaució. pic.twitter.com/oqpmZUPyVj— Ajuntament Organyà (@AjOrganya) January 27, 2026
Una esllavissada de terra i roques obliga a donar pas alternatiu aquest dimarts al matí a la C-14 al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Concretament, l'ensorrament s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 171, al nucli d'Hostalets de Tost.
D'altra banda, la C-28, el Port de la Bonaigua, es manté tancada per risc d'allaus entre Naut Aran i Alt Àneu.