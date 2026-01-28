SEGRE

Detingut a Agramunt el presumpte assaltant del súper de Tàrrega

Clientes i empleades van frustrar el robatori

L'home, de 44 anys, té nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni

Lluís Serrano
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local d’Agramunt, han detingut aquest dimecres un home de 44 anys com a presumpte autor de l'assalt la setmana passada d'un supermercat de l'avinguda Catalunya de Tàrrega. Està acusat de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van passar el dijous 22 de gener, quan un individu va accedir a l'establiment i va aprofitar que la dependenta estava cobrant una venda, amb la caixa enregistradora oberta, per sostreure la recaptació de la caixa, moment en que diverses treballadores i clientes es van abraonar contra el lladre per retenir-lo. Finalment, però, l'home va aconseguir fugir de l'establiment.

Les gestions policials van aconseguir identificar el presumpte autor i aquest dimecres, cap a les 09:15 hores, els Mossos l’han localitzat i detingut al carrer dels Asgous, d'Agramunt. El detingut, amb més de 20 detencions, passarà aquest dijous a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.

