Una esllavissada de terra i arbres talla una carretera local que dona accés a diversos nuclis de les Valls de Valira
El despreniment ha tingut lloc a Sant Joan Fumat i afecta la mobilitat d'un centenar de veïns
Una esllavissada de terra i arbres ha obligat a tallar des de les 12 del migdia d'aquest dimecres una carretera local que dona accés a diversos nuclis del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell). El despreniment ha tingut lloc al terme de Sant Joan Fumat i afecta la mobilitat d'un centenar de veïns, els quals tenen com a alternativa desplaçar-se amb vehicles 4x4 per Farrera dels Llops. Des del consistori han informat que es preveu començar a netejar la via durant la tarda, un cop arribi una màquina giratòria que ha de dur a terme aquestes tasques. De moment es desconeix quan es podrà reobrir la calçada, tenint en compte que cal analitzar la quantitat de material que acaba caient en aquest punt.
La carretera de Gerb es mantindrà tallada durant un mes
D'altra banda, el despreniment de roques ocorregut dissabte a Gerb, al municipi d'Os de Balaguer (Noguera), mantindrà tallada durant un mes la carretera LV-9047 entre Balaguer i Camarasa.
Aquesta setmana la Diputació de Lleida ha iniciat les obres per netejar i estabilitzar el talús afectat pel despreniment, i garantir la seguretat viària. Els treballs se centren en un sector de carretera que voreja un massís rocós de fins a 80 metres d'altura.
Segons la institució, es reposarà el tram de barrera dinàmica malmesa pel despreniment, s'estabilitzarà el tram de talús que ha quedat inestable i s'actuarà en la resta de trams de vessant amb risc de despreniment. Les obres d'emergència tenen un cost aproximat de 500.000 euros.