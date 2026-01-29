Àngels González, directora d'un hotelet del Pirineu: "Si el client reserva a la nostra web, li oferim un 10% de descompte"
La directora de Cal Teixidor, a Estamariu, reconeix que les grans plataformes en línia de turisme "es queden una comissió d'entre el 15 i el 20%"
Àngels González, directora de Cal Teixidor, l’Hotelet d’Estamariu, explica que ha apostat per la digitalització perquè la gestió de l’establiment sigui el més autònoma possible. Apunta que té un web privat “amb el meu propi motor de reserves” i que es recolza en les grans plataformes “perquè les necessitem per donar-nos visibilitat”.
“Cada vegada més estem aconseguint que el client ens vegi a la plataforma (com per exemple a Booking), però després ens busca i fa la reserva a través del nostre web”. “A nosaltres ens surt més rendible perquè tot el que fem per plataforma ens obliga a destinar una comissió d’entre un 15 i un 20 per cent. En canvi, si el client fa la reserva directament, li oferim un 10% de descompte.”
Cynthia Sans