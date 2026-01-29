MOBILITAT
Rodalies torna a la precària normalitat mentre l’AVE registra retards de tres hores
Sorpresa entre els usuaris en una jornada sense incidències destacables. La borrasca que afecta el centre de la Península i les precaucions dels maquinistes agreugen els retards en l’alta velocitat
L’estació de Lleida-Pirineus va tornar ahir a una situació de normalitat a mitges després d’una setmana de caos i col·lapse a la xarxa ferroviària. Els trens de Rodalies van funcionar gairebé sense retards durant tota la jornada i l’anar i venir de passatgers es desenvolupava sense l’aclaparament i les presses de fa només uns dies. Alguns passatgers fins i tot es van mostrar sorpresos, com dos noies que van arribar a l’estació pocs minuts després de les deu del matí des de Tàrrega. “Només hem hagut d’esperar deu minuts a l’estació, i això que hem deixat passar un tren”, van explicar.
A l’estació de la capital de l’Urgell, mentrestant, hi havia bastants més usuaris que en les últimes jornades, encara que molts seguien sense confiar del tot a poder arribar a la seua destinació a l’hora prevista. Tanmateix, la circulació a l’RL3 va ser especialment regular, mentre que a l’RL4 es van registrar alguns retards puntuals de fins a deu minuts, tenint en compte que part del recorregut, des de Cervera fins a Manresa i Terrassa, es fa amb autobús.
Ells van ser els afortunats, perquè els viatgers que esperaven pujar a un tren d’alta velocitat van haver d’armar-se de paciència durant tota la jornada, ja que els AVE i els Avant van registrar retards que al matí ja s’atansaven a l’hora i mitja. A la tarda, els retards ja assolien les tres hores. Adif va confirmar a SEGRE aquestes incidències, i les va atribuir, en part, al temporal de vent i neu en cotes baixes que ahir va fuetejar la major part del centre de la Península, i que van provocar que els combois rebaixessin la seua velocitat en el tram entre Madrid i Calataiud. A més, segons les mateixes fonts, els maquinistes continuen especialment vigilants davant de qualsevol anomalia que puguin detectar, la qual cosa obliga a disminuir la velocitat de circulació en els trams assenyalats fins que el gestor ferroviari comprova la seguretat.
El Govern mantindrà els descomptes en els títols de viatge fins al 2028
El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, va anunciar ahir que el preu del transport públic a Catalunya seguirà tenint reduccions i bonificacions com a mínim fins que acabi la present legislatura, el 2028. “Fins que sortim d’aquesta”, va dir Dalmau en la sessió de control al Parlament.Aquesta mesura, que l’Executiu volia aplicar al principi només als col·lectius vulnerables, suposa reforçar l’acord que el Govern va assolir el desembre amb els Comuns, que establia mantenir les bonificacions delcinquanta per cent per als títols d’ús habitual de metre, bus i Rodalies que depenen de l’Autoritat del Transport Metropolità. Estat i Generalitat assumeixen aquestes bonificacions en un 20 i un 30%, respectivament, encara que el compromís del Govern central –ratificat dimarts pel Congrés– només contempla, de moment, aquest 2026.Aquesta mesura s’afegeix, a més a més, a la gratuïtat dels abonaments de deu viatges per als serveis de regionals, regionals exprés i mitjana distància, que s’estendrà fins al 26 de febrer. Tanmateix, els usuaris que els consumeixin abans d’aquesta data podran sol·licitar un altre títol gratuït quan ho necessitin. D’altra banda, i com a reforç de l’oferta habitual, també s’han posat en marxa quatre serveis especials gratuïts de Mitjana Distància per a la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, encara que en aquest cas els títols gratuïts s’hauran de reservar a la pàgina web de Renfe, a l’aplicació per a mòbils de l’operadora o a les taquilles de les estacions de Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona o Barcelona Sants.
Suspeses fins demà les Zones de Baixes Emissions
La Generalitat de Catalunya va anunciar ahir l’ampliació de les mesures extraordinàries de mobilitat fins demà divendres per facilitar els desplaçaments mentre es recupera el servei de Rodalies, entre les quals es compta la suspensió temporal de les restriccions de circulació per les Zones de Baixes Emissions en les quals, quan s’activen, exclouen els vehicles més contaminants.Quant a la mobilitat per carretera, es mantindran obertes les barreres al peatge de la C-32 al Garraf, i també els 150 vehicles de reforç de les línies regulars en els corredors habituals, a banda del reforç “específic” a l’àrea metropolitana de Barcelona amb 19 autobusos addicionals que connecten Castelldefels, Gavà i Viladecans.
Polèmica per la data de la protesta contra el caos ferroviari
El president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, va criticar ahir que la plataforma d’afectats per Rodalies convoqués per al 7 de febrer una manifestació per protestar contra el caos ferroviari de l’última setmana i va assegurar que “sembla una contraprogramació”, ja que l’ANC l’havia convocat per a aquell mateix dia anteriorment. “Quan ens va arribar la notícia no ho vam entendre. Estaríem molt contents que vinguessin amb nosaltres, però diuen que fan una manifestació de país com si la nostra no ho fos”, va lamentar Llach en declaracions a RAC1. La protesta independentista, convocada també pel Consell de la República, compta ja amb el suport de Junts, la CUP i entitats com Òmnium.